شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المطيري يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جورجيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، اليوم (الثلاثاء) أوراق اعتماده إلى سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا بالقصر الرئاسي وسط احتفال رسمي. وحضر تقديم أوراق الاعتماد نائب وزير الخارجية ومستشارة الرئيسة للمراسم. وكان السفير المطيري قد قدم أمس (الاثنين) نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجورجي.



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