، "بلومبيرغ" تكشف عن تسريح قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مئات الموظفين: الشركة تخسر ،

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كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، أن قطر سرّحت نحو 300 شخص يعملون في مجموعتها الإعلامية ”بي إن“ الرياضية، وألغت عقود عملهم لتقليص خسارة الشركة.
ونسبت ”بلومبيرغ“ إلى ذوي صلة بالموضوع قولهم، إن تضاؤل مداخيل شركة ”بي إن“ المملوكة للحكومة القطرية، جعلها تقلّص عمالتها بنحو 18%، وهو رقم قالت الوكالة إنه ”سرّي“، ولم تعلنه المجموعة الإعلامية القطرية التي كانت أشارت في وقت سابق إلى أنها ”مضطرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية“ تحت ضغط ما زعمت أنه القرصنة من قبل قناة ”بي أوت كيو“ كما قالت الوكالة.
ونفت وزارة الإعلام السعودية في بيان أن يكون مقر (بي أوت كيو) في المملكة وقالت ”تدرك وزارة الإعلام أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ(بي أوت كيو) متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا“.
وأضافت أن السعودية ”كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة (بي أوت كيو) في البلاد دون هوادة“.
"بلومبيرغ" تكشف عن تسريح قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مئات الموظفين: الشركة تخسرمحمد البقمي الخليج 365 2019-06-18
كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، أن قطر سرّحت نحو 300 شخص يعملون في مجموعتها الإعلامية ”بي إن“ الرياضية، وألغت عقود عملهم لتقليص خسارة الشركة.
ونسبت ”بلومبيرغ“ إلى ذوي صلة بالموضوع قولهم، إن تضاؤل مداخيل شركة ”بي إن“ المملوكة للحكومة القطرية، جعلها تقلّص عمالتها بنحو 18%، وهو رقم قالت الوكالة إنه ”سرّي“، ولم تعلنه المجموعة الإعلامية القطرية التي كانت أشارت في وقت سابق إلى أنها ”مضطرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية“ تحت ضغط ما زعمت أنه القرصنة من قبل قناة ”بي أوت كيو“ كما قالت الوكالة.
ونفت وزارة الإعلام السعودية في بيان أن يكون مقر (بي أوت كيو) في المملكة وقالت ”تدرك وزارة الإعلام أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ(بي أوت كيو) متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا“.
وأضافت أن السعودية ”كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة (بي أوت كيو) في البلاد دون هوادة“.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
03:35 PM
نفت وزارة الإعلام في بيان أن يكون مقر "بي أوت كيو" في المملكة: نكافح عبر "التجارة"
كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، أن قطر سرّحت نحو 300 شخص يعملون في مجموعتها الإعلامية ”بي إن“ الرياضية، وألغت عقود عملهم لتقليص خسارة الشركة.
ونسبت ”بلومبيرغ“ إلى ذوي صلة بالموضوع قولهم، إن تضاؤل مداخيل شركة ”بي إن“ المملوكة للحكومة القطرية، جعلها تقلّص عمالتها بنحو 18%، وهو رقم قالت الوكالة إنه ”سرّي“، ولم تعلنه المجموعة الإعلامية القطرية التي كانت أشارت في وقت سابق إلى أنها ”مضطرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية“ تحت ضغط ما زعمت أنه القرصنة من قبل قناة ”بي أوت كيو“ كما قالت الوكالة.
ونفت وزارة الإعلام السعودية في بيان أن يكون مقر (بي أوت كيو) في المملكة وقالت ”تدرك وزارة الإعلام أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ(بي أوت كيو) متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا“.
وأضافت أن السعودية ”كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة (بي أوت كيو) في البلاد دون هوادة“.
، "بلومبيرغ" تكشف عن تسريح قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مئات الموظفين: الشركة تخسر ،
المصدر : الخليج 365
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