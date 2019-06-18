، "كود البناء" تنظم ندوة تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة ،

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تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع معهد الخرسانة الأمريكي ندوة متخصصة لتقديم الكود الأمريكي الجديد (ACI 562) تحت عنوان "متطلبات تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة"، وذلك يوم الثلاثاء 22 شوال 1440هــ الموافق 25 يونيو 2019م بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وتأتي تلك الندوة في إطار جهود اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي نحو تطوير مهارات العاملين في القطاع الهندسي بالمملكة، وإثراء معارفهم بآخر المستجدات المحلية والعالمية فيما يتصل بالأكواد وتقنيات البناء الحديثة.
وتتناول الندوة التعريف بأول كود أمريكي أصدر خصيصًا لإصلاح منشآت الخرسانة المسلحة، وذلك من خلال التطرق لعدد من المحاور من بينها فلسفة هذا الكود ACI 562، والحاجة له، وكيف يعزز في تماسك تصميم الإصلاح، إلى جانب تحديات إصلاح البناء، وبرنامج ضبط الجودة للإصلاحات الناجحة.
وسوف يقدم هذه الندوة المهندس خالد نحلاوي وهو حاصل على درجة الدكتوراه، ورخصة مزاولة المهنة الاحترافية، كبير مهندسين متميز في معهد الخرسانة الأمريكي ولديه خبرة طويلة في هذا المجال تجاوزت العشرين عاماً.
من جهتها دعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهتمين والمختصين من العاملين في القطاع الهندسي والأكاديمي للمشاركة وحضور تلك الندوة، للاطلاع على متطلبات تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة وفق الكود الأمريكي.
"كود البناء" تنظم ندوة تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع معهد الخرسانة الأمريكي ندوة متخصصة لتقديم الكود الأمريكي الجديد (ACI 562) تحت عنوان "متطلبات تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة"، وذلك يوم الثلاثاء 22 شوال 1440هــ الموافق 25 يونيو 2019م بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وتأتي تلك الندوة في إطار جهود اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي نحو تطوير مهارات العاملين في القطاع الهندسي بالمملكة، وإثراء معارفهم بآخر المستجدات المحلية والعالمية فيما يتصل بالأكواد وتقنيات البناء الحديثة.
وتتناول الندوة التعريف بأول كود أمريكي أصدر خصيصًا لإصلاح منشآت الخرسانة المسلحة، وذلك من خلال التطرق لعدد من المحاور من بينها فلسفة هذا الكود ACI 562، والحاجة له، وكيف يعزز في تماسك تصميم الإصلاح، إلى جانب تحديات إصلاح البناء، وبرنامج ضبط الجودة للإصلاحات الناجحة.
وسوف يقدم هذه الندوة المهندس خالد نحلاوي وهو حاصل على درجة الدكتوراه، ورخصة مزاولة المهنة الاحترافية، كبير مهندسين متميز في معهد الخرسانة الأمريكي ولديه خبرة طويلة في هذا المجال تجاوزت العشرين عاماً.
من جهتها دعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهتمين والمختصين من العاملين في القطاع الهندسي والأكاديمي للمشاركة وحضور تلك الندوة، للاطلاع على متطلبات تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة وفق الكود الأمريكي.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
03:05 PM
بالتعاون مع معهد الخرسانة الأمريكي بهدف تطوير مهارات العاملين في القطاع
تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع معهد الخرسانة الأمريكي ندوة متخصصة لتقديم الكود الأمريكي الجديد (ACI 562) تحت عنوان "متطلبات تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة"، وذلك يوم الثلاثاء 22 شوال 1440هــ الموافق 25 يونيو 2019م بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وتأتي تلك الندوة في إطار جهود اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي نحو تطوير مهارات العاملين في القطاع الهندسي بالمملكة، وإثراء معارفهم بآخر المستجدات المحلية والعالمية فيما يتصل بالأكواد وتقنيات البناء الحديثة.
وتتناول الندوة التعريف بأول كود أمريكي أصدر خصيصًا لإصلاح منشآت الخرسانة المسلحة، وذلك من خلال التطرق لعدد من المحاور من بينها فلسفة هذا الكود ACI 562، والحاجة له، وكيف يعزز في تماسك تصميم الإصلاح، إلى جانب تحديات إصلاح البناء، وبرنامج ضبط الجودة للإصلاحات الناجحة.
وسوف يقدم هذه الندوة المهندس خالد نحلاوي وهو حاصل على درجة الدكتوراه، ورخصة مزاولة المهنة الاحترافية، كبير مهندسين متميز في معهد الخرسانة الأمريكي ولديه خبرة طويلة في هذا المجال تجاوزت العشرين عاماً.
من جهتها دعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهتمين والمختصين من العاملين في القطاع الهندسي والأكاديمي للمشاركة وحضور تلك الندوة، للاطلاع على متطلبات تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة وفق الكود الأمريكي.
، "كود البناء" تنظم ندوة تقييم وإصلاح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة ،
المصدر : الخليج 365
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