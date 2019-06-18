رسميًّا.. تأشيرة الهند "إلكترونية للسعوديين.." تعرف على المدة المتاحة والمقابل المالي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت سفارة جمهورية الهند بالرياض، عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

ونشرت تغريدة في حساب السفارة على منصة "تويتر"، أنه يسعدها أن تعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين ضمن 110 دول في العالم؛ حيث يمكنهم التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.