السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل المستشارة الإقليمية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم المستشارة الإقليمية بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط كميشا بريدجمان، والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بالمستشارة الإقليمية البريطانية والوفد المرافق لها، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وأطلَع معالي نائب رئيس مجلس الشورى المستشارة الإقليمية البريطانية على آلية عمل مجلس الشورى، والدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم بها، ودوره الخارجي المهم في تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها والزيارات المتبادلة بين لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والمجالس البرلمانية في كافة دول العالم.

وبين معاليه للمستشارة الإقليمية البريطانية أن الدين الإسلامي، حفظ للمرأة كافة حقوقها، مشيراً إلى أن المرأة

من جهتها قدمت المستشارة الإقليمية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط شكرها لمعالي نائب رئيس مجلس الشورى على إتاحة هذه الفرصة لزيارة المجلس والاطلاع على عمله البرلماني، والدور الرائد الذي تقوم به المرأة السعودية في كافة المجالات الحيوية.

وأشادت بريدجمان بما رأته في المملكة العربية السعودية من تمكين للمرأة في العديد من المجالات، مؤكدةً ان المملكة العربية السعودية تفوقت على العديد من دول العالم في هذا المجال.

ونوهت المستشارة الإقليمية البريطانية برؤية المملكة 2030 والتي تسير بخطى متسارعة نحو النهضة والتنمية، لتكون المملكة في مصاف الدول العالمية.

كما تم التطرق خلال الاستقبال إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن علي اليامي، ونائبة رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتورة نورة بن محمد المري، وعضوة المجلس عضوة اللجنة الدكتورة جواهر بن ظاهر العنزي، وعضوة المجلس الدكتورة عالية بن محمد الدهلوي.

// انتهى //

15:30ت م

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الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم المستشارة الإقليمية بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط كميشا بريدجمان، والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة حالياً.وفي بداية الاستقبال رحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بالمستشارة الإقليمية البريطانية والوفد المرافق لها، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.وأطلَع معالي نائب رئيس مجلس الشورى المستشارة الإقليمية البريطانية على آلية عمل مجلس الشورى، والدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم بها، ودوره الخارجي المهم في تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها والزيارات المتبادلة بين لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والمجالس البرلمانية في كافة دول العالم.وبين معاليه للمستشارة الإقليمية البريطانية أن الدين الإسلامي، حفظ للمرأة كافة حقوقها، مشيراً إلى أن المرأة السعودية حظيت باهتمام كبير من القيادة في المملكة في مختلف المجالات، كما تشارك المرأة بفاعلية في صنع القرارات في مجلس الشورى نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، لافتا إلى أن المرأة السعودية انضمت إلى مجلس الشورى في عام 1434هـ، إذ تُمثل عضويتهن في المجلس بنسبة 20%.من جهتها قدمت المستشارة الإقليمية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط شكرها لمعالي نائب رئيس مجلس الشورى على إتاحة هذه الفرصة لزيارة المجلس والاطلاع على عمله البرلماني، والدور الرائد الذي تقوم به المرأة السعودية في كافة المجالات الحيوية.وأشادت بريدجمان بما رأته في المملكة العربية السعودية من تمكين للمرأة في العديد من المجالات، مؤكدةً ان المملكة العربية السعودية تفوقت على العديد من دول العالم في هذا المجال.ونوهت المستشارة الإقليمية البريطانية برؤية المملكة 2030 والتي تسير بخطى متسارعة نحو النهضة والتنمية، لتكون المملكة في مصاف الدول العالمية.كما تم التطرق خلال الاستقبال إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.حضر الاجتماع رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن علي اليامي، ونائبة رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتورة نورة بن محمد المري، وعضوة المجلس عضوة اللجنة الدكتورة جواهر بن ظاهر العنزي، وعضوة المجلس الدكتورة عالية بن محمد الدهلوي.// انتهى //15:30ت م0122

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.