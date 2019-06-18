

عرعر 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نفذت ادارة التفتيش في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، امس،ورشة عمل خاصة بالمفتشين والمفتشات بالفرع ،ليشرح مسودة قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل قدمها المدرب عادل طراد الدهمشي

وبحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة النوري علي العنزي، وعدد من مسؤولي الفرع ، والموظفين .

وتهدف الورشة لإيجاد بيئة عمل آمنة في منشآت القطاع الخاص تتسم باحترام الجميع ، وصيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها احكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ، حيث قامت الوزارة بوضع تنظيم لسلوكيات العمل في لائحة تنظيم العمل الموجودة في اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها .

// انتهى //

15:24ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "العمل والتنمية "بالحدود الشمالية تنفذ ورشة عن مسودة قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.