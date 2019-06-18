السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يقلد مدير سجون منطقة الباحة رتبته الجديدة



الباحة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة العميد معيض بن أحمد القحطاني رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.

وهنأ سموه، العميد القحطاني بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.

بدوره أعرب مدير سجون الباحة عن بالغ شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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15:23ت م

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