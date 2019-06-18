

تبوك 15 شوال 1440 هـ الموافق18 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري الذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمنطقة، ونسب الإنجاز في كل مشروع, إضافة إلى المشروعات التي اكتملت بالمنطقة التي تبلغ 68 مشروعًا بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.

وأشاد سمو أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهًا بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.

// انتهى //

15:16ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.