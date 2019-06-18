

الباحة 15 شوال 1440 هـ الموافق18 يونيو 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - واهتمامها بتسخير كل الطاقات المادية والبشرية، وتوفير ما لديها لراحة المواطنين، مؤكدًا سموه على أهمية تلبية كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات التي تحقق له الحياة الكريمة ومنها خدمة الكهرباء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالرحمن المقرن المدير العام لشؤون المشتركين بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اللذين يزوران المنطقة حاليًا.

وبحث خلال اللقاء الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، والعمل على تلافي انقطاعات التيار الكهربائي مستقبلًا.

ووجه الأمير حسام بن سعود بالعمل على مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات الأهالي وزوار المنطقة من الكهرباء التي تخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة.

من جانبه استعرض العبادي الحلول المتخذة بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من المنطقة، التي تكمن في دعم المنطقة عاجلًا بمولدات احتياطية.

بدوره أوضح الأمير سعود المقرن أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعمل على التأكد من موثوقية الكهرباء في عموم المنطقة الجنوبية، مؤملًا ارتفاع نسبة الموثوقية عقب إنجاز الحلول الضامنة لاستمرار الخدمة.

أعرب العبادي والأمير سعود المقرن عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على استقباله لهما واهتمامه ومتابعته المستمرة لكهرباء المنطقة وحرصه الدائم على راحة مواطني المنطقة وزوارها.

حضر الاستقبال المدير العام لمكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

15:15ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يبحث الحلول العاجلة لانقطاع الكهرباء بالمنطقة مع وفد وزارة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.