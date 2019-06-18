السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تحذّر من منتج لفرد الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من "فورمالدهيد"



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج لفرد الشعر لاحتوائه على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" (Formaldehyde) تتجاوز الحد المسموح به.

وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها.

وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج "MOEHAIR Plus Original Hair Repair System" المصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج بجميع التشغيلات، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبعها.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ولمزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها "الهيئة" يمكن زيارة موقعها الالكتروني : www.sfda.gov.sa.

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15:00ت م

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