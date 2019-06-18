السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بعدن



عدن 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

وأوضح رئيس وحدة النازحين بعدن عبده مهذب أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ الوهلة الأولى وهو يعمل لمساعدة المتضررين من النازحين في مخيمات عدن ولحج جراء الأمطار التي هطلت مؤخرا، مضيفًا أن السلال الغذائية التي وزعت اليوم تشمل 120 أسرة كجزء من احتياجات النازحين.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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13:58ت م

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