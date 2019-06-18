الأمير فهد بن سلطان يكرّم 30 مزارعاً في تبوك.. غداً

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، مساء يوم غدٍ الأربعاء، حفل جائزة سموه للمزرعة النموذجية وتكريم الفائزين بالجائزة في عامها الـ28 والبالغ عددهم 30 مزارعاً، وذلك بمقر شركة تبوك الزراعية.

وأعرب أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري، عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته لحفل تكريم الفائزين، ودعم سموه المادي والمعنوي لهذه الجائزة، التي أصبحت من الجوائز الزراعية المميزة على مستوى المملكة، والتي تؤكد حرص سموه على تقديم ودعم كل ما من شأنه أن يرتقي بالمجال الزراعي في منطقة تبوك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

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وأشار العمري إلى أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تم تسجيها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة.

وأوضح العمري أن جائزة سموه للمزارع النموذجية حققت نجاحاً كبيراً حيث أصبحت هدفاً لكل مزارعي المنطقة للتنافس على نيلها وحدثاً يترقبه المزارعون والمهتمون بالزراعة كل عام مما أعطى الجائزة طابعاً مميزاً على مستوى المملكة، وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي, وجعل للمنتجات الزراعية بالمنطقة حضوراً في الأسواق المحلية والخارجية، وكذلك انعكست الجائزة على أداء المزارعين والاهتمام بمزارعهم واستعمال وسائل الري الحديثة وزيادة المساحة المزروعة، مبيناً أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ 28 عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك، وحصل عليها 840 مزارعين من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة.

من جهته رفع الفائزون بالجائزة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يُقدمه من دعم ورعاية للمزارعين، حتى أضحت الجائزة لها ما يميزها من مكانة وتنافس بين المزارعين، انعكس ذلك على النهوض بالزراعة بالمنطقة وتنوع الإنتاج.