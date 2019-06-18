شاهد بالصور.. وزير الثقافة يقف على جدة دوم ويُبشر بافتتاحها قريباً

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - جدة

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، مبنى جدة دوم (قبة جدة)، اليوم الثلاثاء، الذي تأسس في السبعينيات الميلادية كأول صالة عرض فني متخصصة في جدة، ووقف على حالة المبنى المتدهورة.

وأعلن وزير الثقافة إعادة ترميمه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وفتح أبوابه من جديد ، ليعود كما كان حاضناً لمعارض الحركة الفنية التشكيلية، والمناسبات الثقافية المختلفة.

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن جدة دوم الحاضرة في وجدان الحركة التشكيلية السعودية، ستعود.. سنفتح أبوابها من جديد للمبدعين بعد ترميمها بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية”.

وتقع “جدة دوم” ذات التصميم الفريد في تقاطع شارع فلسطين مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (الستين) في حي “الشرفية”، وكانت قبل خروجها عن الخدمة منصة مهمة للعروض الفنية. وقد عانت لسنوات من الإهمال الذي هددها بالزوال إلى أن جاءت مبادرة سمو وزير الثقافة بإعادة تأهيلها من جديد.

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ومثّلت “جدة دوم” النواة الأولى والمحفزة لصالات عرض الأعمال الفنية في المدينة، إذ أعقبتها مشاريع مماثلة في نهاية السبعينيات الميلادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة للاعتناء بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية وضرورة الحفاظ عليها وصيانتها لما تحمله من قيمة حضارية.