واعدات الأدب يوقّعن أشعارهن بالصوت في أدبي الأحساء

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - الأحساء

في اللقاء الشهري الخاص بالأديبات الواعدات والمُنعقد في نادي الأحساء الأدبي مساء الاثنين الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن برنامج النادي الصيفي عرضت الأديبة تهاني الصبيح فكرة التوقيع الصوتي للقصيدة كتجربة عاشتها عن كثب لدى الشاعر الإماراتي طلال بن سعيد الجنيبي الحاصل على جائزة رئيس دولة الإمارات في الشعر.

وأشار رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري إلى أن وقت الصيف هو أنسب وقت لرعاية الموهبة وتنمية طاقات الشباب والشابات بما يتفق مع ميولهم وهواياتهم الثقافية والأدبية ولقاء الأديبات الواعدات مستمر خلال هذا الصيف الثقافي ولدى النادي خطة مدروسة لتوقيع مجموعة من إصدارات الواعدات.

Advertisements

وشاركت في حوار الجلسة الإعلامية دلال الودعاني التي اعتبرت النادي متنفساً لعالم من الجمال الإيقاعي والصوتي بينما أذهلت الفكرة ضحى القحطاني التي اعتبرتها فرصة للاستزادة من هذا الفن الصوتي المتفرد.

وحضرت الجلسة مجموعة من طالبات الدراسات العليا في النقد والأدب وانتهت الجلسة بالتعريف ببعض المصطلحات العروضية التي يساعد فهمها المبتدئين في صياغة الشعر.