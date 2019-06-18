شكرا لقرائتكم صور.. إغلاق أربع مصانع جبس نهائياً في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-18 صور.. إغلاق أربع مصانع جبس نهائياً في تبوك متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك أغلقت الإدارة العامة للبلديات الفرعية ممثلة في بلدية النهضة الفرعية بتبوك أربعة معامل جبس مخالفة داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق عمل البلدية. Advertisements وفي هذا الشأن قال رئيس بلدية النهضة الفرعية المهندس/ناصر البلوي إنه وأثناء جولات مراقبي البلدية تم ضبط (٤) معامل جبس مخالفة داخل عدد من الأحياء السكنية ضمن نطاق عمل البلدية تعمل دون تراخيص بلدية وبشكل مخالف حيث تم إغلاقها نهائياً وذلك بمشاركة الجهات الأمنية وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إغلاق أربع مصانع جبس نهائياً في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.