شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول ببكالوريوس التقنية الكهربائية بـ«تقنية أبها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح مرحلة البكالوريوس، في قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بأبها، والقبول اعتباراً من الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440/1441هـ، حيث يشمل قسم التقنية الكهربائية على تخصصي القوى الكهربائية والآلات والمعدات إقبالاً من المتدربين، ويتدرب بالقسم أكثر من 500 متدرب في مرحلة الدبلوم.

ويعتبر قسم التقنية الكهربائية من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي وفق رؤية المملكة 2030، فيما سيكون القبول عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://www.tvtc.gov.sa

يذكر أن الكلية بها 14 تخصصاً في مرحلة الدبلوم، وذلك في 7 أقسام.