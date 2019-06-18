شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الباحة»: الأمن روح التنمية وقلبها النابض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الأداء الأمني للقطاعات العسكرية روح التنمية وقلبها النابض، وثمّن خلال استقباله أمس مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، وقادة القطاعات الأمنية جهود رجال الأمن، نظير ما يقدمون من إنجازات، وجهود موفقة في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات في ظل ما توليه القيادة من اهتمام وعناية لحفظ الأمن واستقراره، ونوّه بالدور الخلاّق لكافة ضباط وأفراد المؤسسات الأمنية في الباحة، وأعرب عند استلامه التقرير الإحصائي السنوي الأمني للقطاعات الأمنية بمنطقة الباحة لعام 1440هـ، عن ثقته الكاملة في رجال الأمن بالمنطقة، واستمع أمير الباحة إلى شرح من اللواء الحربي وقادة القطاعات الأمنية عما تضمّن التقرير، من إحصاءات أمنية والإجراءات التطويرية التي تنفذها القطاعات الأمنية في أفرعها بمحافظات المنطقة.

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وأعرب مدير اللواء الحربي من جهته عن شكره، وجميع منسوبي القطاعات الأمنية للأمير حسام على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي يقومون بها، وما استمعوا إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهة ثانية استقبل أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقاً اللواء علي بن خضران المنتشري، الذي صدر الأمر بتعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ومدير الدفاع المدني في منطقة الباحة المعيّن العميد زهير البسامي.

وهنأ الأمير حسام اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه مديرًا للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، والعميد البسامي بتعيينه مديراً للدفاع المدني بالباحة، متمنياً لهما التوفيق فيما كُلّفا به لخدمة الدين ثم الملك والوطن.