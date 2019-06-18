شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لـ3 جناة استدرجوا بنغلاديشياً وقتلوه بالرصاص في حفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حفر الباطن)أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بثلاثة جناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أقدم كل من: عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش (سعودي الجنسية) وعبلان علي عبدالله اليماني (يمني الجنسية) وأحمد حسن بشير العدواني (مجهول الهوية) على قتل محمد سليم (بنغلاديشي الجنسية) وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها بأحد الجبال في الصحراء.
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ونظرا لقيام الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم فقد تم الحكم عليهم بالقتل حداً لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً في الجناة اليوم بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
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