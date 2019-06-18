أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا اللواء علي المنتشري.

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وهنأ اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن.

كما استقبل اللواء سالم المطرفي، مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقا، بمناسبة تقاعده، مثمنا له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، فيما قدم اللواء المطرفي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.