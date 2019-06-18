السعودية | مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية لمتضرري سيول عدن

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية لمتضرري سيول عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

وأوضح رئيس وحدة النازحين بعدن، عبده مهذب، أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ الوهلة الأولى وهو يعمل لمساعدة المتضررين من النازحين في مخيمات عدن ولحج جراء الأمطار التي هطلت مؤخراً، مضيفاً أن السلال الغذائية التي وزعت اليوم تشمل 120 أسرة كجزء من احتياجات النازحين.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.