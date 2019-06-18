السعودية | قائد الجيش اللبناني إلى السعودية لتعزيز التعاون العسكري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يجري قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون زيارة إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن "قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح اليوم، غادر إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة نظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وذلك للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وتبادل الخبرات العسكرية".

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