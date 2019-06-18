“محدث” رابط خدمة جدارة 1440 بوابة التوظيف الحكومي الإلكترونية/ ومتابعة دورية للوظائف...

تسمح خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، التقدم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة الحكومية، طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة، ويكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل علي خدمة جدارة التيسير علي الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

تقوم الحكومة السعودية بتوفير العديد من الوظائف الحكومية، عن طريق بوابة التوظيف الإلكترونية “جدارة” ويتم التقديم للراغبين في الإلتحاق بالوظائف علي هذا النظام، ونوفر لكم رابط التسجيل علي “جدارة”، حيث تعتبر بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة أفضل الطرق لتوفير الوظائف الحكومية، وقامت وزارة التعليم السعودية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بإتاحة التقديم على وظائف التعليم من خلال نظام “جدارة”.

رابط حجز موعد المطابقة لوظائف التعليم

تم توفير رابط “نظام المطابقة” لحجز موعد للمطابقة، توفيراً على المتقدمين للمطابقة للوقت والمجهود، وتيسيراً عليهم في المطابقة في وقت محدد.

موعد إعلان نتيجة المتقدمين على وظائف التعليم

سوف يتم إعلان أسماء المرشحين على وظائف التعليم يوم الخميس 9 شوال الموافق 13/6/2019، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية “مبارك العصيمي”، ولمتابعة إعلان الأسماء الدخول على رابط وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة للموقع الرسمي الإلكترونيي لوزارة التعليم، على أنه سيتم الإعلان عن الأسماء مساءً، ونحن نتابع معكم كل جديد حتي إعلان الأسماء.

حالة من القلق والترقب حتي إعلان نتيجة وظائف التعليم، حيث سيتم الإعلان عن الأسماء اليوم خلال ساعات.

تحديث:- تم الإعلان عن أسماء المرشحين لوظائف التعليم، حيث دعت وزارة التعليم “10326” وهم المرشحين الجدد لمطابقة بياناتهم وتقديم أصول المستندات والأوراق المطلوبة للتعيين، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 13/10/1440 هجرياً حتي الأربعاء 16/10/1440 هجرياً في أوقات العمل الرسمية.

وقد تم التنبيه على ضرورة إحضار أصول المستندات والمؤهل للمطابقة، وذلك حسب المواعيد التي تم توضيحها سابقاً، ونتابع معكم أول بأول، ونتمني التوفيق للجميع.

تحديث:- يتم غلق موعد مطابقة المستندات للمرشحين على وظائف التعليم غداً الأربعاء، حيث سيتم فحص المستندات للمفاضلة بين المرشحين والمرشحات لإعلان الأسماء النهائية.

ملف بأسماء المرشحين رجال.

ملف بأسماء المرشحين نساء.

تنبيه وزارة التعليم للمتقدمين علي وظائف التعليم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية/ مبارك العصيمي، علي ضرورة مراجعة رغبات المتقدمين، وأن تكون متوافقة مع إحتياج الإدارات ومؤهل وإختبار القياس للمتقدم، هذا ويجوز التعديل بالرغبات خلال المدة المقررة للتقديم، وللتعرف علي التوزيع التفصيلي لإحتياج التعيين حسب القطاعات من خلال الرابط التالي.

تحديث:- أصدر تنبه من جانب وزير التعليم السعودي، أن يتم مد فترة التقديم علي وظائف التعليم حتي يوم السبت 27 رمضان الساعة الرابعة عصراً.

وظائف وزارة الحج السعودية

تم الإعلان عن 49 وظيفة بوزارة الحج السعودية، والتقديم لها يبدأ من يوم الإثنين 22/9/1440 حتي الأربعاء 24/9/1440، عبر رابط جدارة للتوظيف الحكومي.

وظائف التعليم “رجال- نساء”

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توفير “10456” وظيفة لحملة البكالوريوس، وذلك في ثلاث إدارات تعليمية وهي (إدارة جدة-إدارة الرياض-إدارة الشرقية)، والوظائف مقسمة للرجال 4953 وظيفة وللنساء 5503 وظيفة، والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

موعد التقديم على وظائف التعليم

وتحدد موعد التقديم لها بدايةً من الأربعاء 17 رمضان 1440 في تمام الساعة 10 صباحاً، حتي يوم الثلاثاء 23 رمضان 1440 في تمام الساعة 4 عصراً.

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رابط التسجيل لوظائف التعليم

للتسجيل علي وظائف التسجيل الدخول علي موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

وللتعرف علي دليل التخصصات للمعلمين من هنا

ودليل التخصصات للمعلمات من هنا

تهتم المملكة العربية السعودية، بالعديد من الإصلاحات التي تفيد المواطن السعودي، ومنها توفير الوظائف الحكومية المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا من كلا الجنسين، ولذلك تم توفير خدمة جدارة للتسهيل علي المتقدمين للوظائف الحكومية، التسجيل ومتابعة النتائج النهائية للقبول في الوظيفة، مع توفير الوقت للحكومة والمواطن وعدم التكدس علي المكاتب الحكومية.

وظائف النقل

أعنت وزارة النقل السعودية عن توفير 127 وظيفة للرجال ونساء، ويتم التسجيل عليها بداية من اليوم الأحد 13 شوال 1440 حتي الخميس 17 شوال، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية.

وظائف الأحوال المدنية نساء

تم الإعلان عن فتح باب القبول بالأحوال المدنية للنساء على رتبة “جندي أول- جندي”، ويبدأ التقديم من اليوم الأحد 13/10/1440 حتي الأربعاء 16/10/1440.

شروط التسجيل علي خدمة جدارة

للتسجيل علي خدمة جدارة لابد من توافر الشروط التالية.

1-الحصول علي شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب علي الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

3-الإلتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

4-الإلتزام بفترة التقديم المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

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وقد جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة، في تأهيل وتدريب رواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية، مما يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.