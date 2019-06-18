“هنا” التعرف على أسماء المقبولين لوظائف التعليم مبدئياً / ومتابعة تحديثات المطابقة...

متابعينا في المملكة العربية السعودية والسعوديين المقيميين في خارج المملكة، المتقدميين لمسابقة وزارة التربية والتعليم، يسعدنا ويشرفنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المحتوي عن أسهل الطرق في البحث عن أسماء المترشحيين والمترشحات مبدئياً لشغل الوظائف المعلن عنها، ونتمني من الله أن نوفق في تقديم محتوي يرضي حضراتكم وأن ينال المقال على إعجابكم.

صرح السيد المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم السعودية /مبارك العصيمي، أن الوزارة دعت 10326 مترشح مبدئياً لمطابقة بياناتهم، وحددت الوزارة مواعيد المطابقة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/10/1440 هجري، حتي يوم الأربعاء الموافق 16/10/1440 هجري، خلال أوقات العمل الرسمية وإحضار أصول الأوراق والمستندات المطلوبة للمطابقة.

حجز موعد للمطابقة

تم تحديد رابط لحجز موعد المطابقة للمرشحين على وظائف التعليم، حيث يمكنكم الدخول على رابط “نظام المطابقة“، وذلك للتسهيل على المتقدمين للمطابقة وعد التكدس.

كيفية البحث عن أسماء المترشحيين والمترشحات في الوظائف التعليمية

أعزائنا المترشحيين للوظائف يمكنكم البحث بكل سهولة عن الأسماء المترشحة، في وظائف التعليم من خلال صفحة إعلان الأسماء بالضغط على زر +F، ثم بعد ذلك ستظهر أيقونة البحث في أعلى الصفحة من اليسار، ثم بعد ذلك تدخل الأسم المراد البحث عنه، ثم أتبع الخطوات كما هو موضح بالشكل التالي.

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ملف أسماء المرشحين رجال.

ملف أسماء المرشحين نساء.

المستندات المطلوبة لتطابق البيانات للمرشحيين

أصل الهوية الوطنية السعودية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج وكشف الدرجات. الحاصليين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم. إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية. وثيقة التدريب للتخصصات التي يشترط شغلها تدريب.

سيتم مطابقة البيانات مع أصول المستندات الخاصة بالمرشحين، بداية من غداً الأحد 13/10/1440 الساعة 10 صباحاً، وحتي الأربعاء 16/10/1440 الساعة 10 صباحاً.

غداً الأربعاء أخر موعد لمطابقة بيانات المترشحين والمترشحات على وظائف التعليم، حيث سيتم بعدها فحص المستندات وتحديد الأسماء النهائية لتعينهم للعمل بالعام الدراسي الجديد.

وفي نهاية المقال نتمني التوفيق لجميع المتقدميين.