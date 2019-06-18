محمد بن مسعود - الدمام - قالت عبر حسابها: يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين دعت القنصلية السعودية العامة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية إلى الاحتفاظ بصورة من تذكرة السفر "ذهاب وعودة"، وصورة من الدعوة التجارية للحاصلين على تأشيرة دخول تجارية.

وأضافت السفارة عبر حسابها في "تويتر": يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين. القنصلية العامة بـ"قوانجو" للسعوديين: احتفظوا بهذه الأوراق عند قدومكم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 دعت القنصلية السعودية العامة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية إلى الاحتفاظ بصورة من تذكرة السفر "ذهاب وعودة"، وصورة من الدعوة التجارية للحاصلين على تأشيرة دخول تجارية.

وأضافت السفارة عبر حسابها في "تويتر": يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين. Advertisements 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 02:13 PM قالت عبر حسابها: يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين قالت عبر حسابها: يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين دعت القنصلية السعودية العامة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية إلى الاحتفاظ بصورة من تذكرة السفر "ذهاب وعودة"، وصورة من الدعوة التجارية للحاصلين على تأشيرة دخول تجارية.

وأضافت السفارة عبر حسابها في "تويتر": يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين. ، القنصلية العامة بـ"قوانجو" للسعوديين: احتفظوا بهذه الأوراق عند قدومكم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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