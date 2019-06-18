، انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة ،

- 1/2
- 2/2
حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".
وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي متوقفة على جانب الطريق، وموظفو شركة نقل الأموال يحاولون إخماد النيران، قبل أن يحدث صوت انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، هرب على إثرها من كانوا بجوار السيارة، ثم تدهورت المركبة إلى الخلف واستقرت بمنحدر بجانب الطريق.
وباشرت، صباح أمس، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة"، وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.
انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشةسويد الحارثي الخليج 365 2019-06-18
حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".
وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي متوقفة على جانب الطريق، وموظفو شركة نقل الأموال يحاولون إخماد النيران، قبل أن يحدث صوت انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، هرب على إثرها من كانوا بجوار السيارة، ثم تدهورت المركبة إلى الخلف واستقرت بمنحدر بجانب الطريق.
وباشرت، صباح أمس، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة"، وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:20 PM
كانت متجهة إلى سبت العلايا في واقعة باشرها "المدني" ولا وفيات أو إصابات
حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين "بيشة- سبت العلايا".
وظهرت السيارة في مقطع الفيديو وهي متوقفة على جانب الطريق، وموظفو شركة نقل الأموال يحاولون إخماد النيران، قبل أن يحدث صوت انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، هرب على إثرها من كانوا بجوار السيارة، ثم تدهورت المركبة إلى الخلف واستقرت بمنحدر بجانب الطريق.
وباشرت، صباح أمس، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة "ملحة"، وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.
، انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ونيران ثم فرار ومنحدر.. شاهد لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.