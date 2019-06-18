الاستئناف تضاعف العقوبة بحق 9 جناة بينهم سيدتان روجوا الحشيش عبر التواصل الاجتماعي

طالبت محكمة الاستئناف في مكة بإعادة النظر في الحكم وزيادة العقوبات الصادر ضد 9 جناة من بينهم سيدتان قد روّجوا كميات كبيرة من الحشيش ونحو 30 ألف حبة كبتاجون وأمفيتامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستجابت المحكمة لطلبات الاستئناف وأصدرت حكماً نهائياً؛ حيث ضاعفت العقوبة بحق الجناة وعاقبتهم بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، والجلد من 500 جلدة إلى 1000 جلدة، ومنعهم من السفر لمدد تساوي مدة السجن، ومصادرة المبالغ والجوالات وأجهزة الحاسب التي ضبطت بحوزتهم والمستخدمة في ارتكاب الجـريمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في البداية أحكاماً بالسجن لمدة عامين على أفراد العصابة، والسجن 5 سنوات على زعيم المجموعة، وهو ما اعتبرته محكمة الاستئناف قليلاً في حقهم، نظراً إلى كمية المخدرات المضبوطة معهم، نافية أن تكون بقصد التعاطي وفقاً لـ “عكاظ”.