طالبت محكمة الاستئناف في مكة بإعادة النظر في الحكم وزيادة العقوبات الصادر ضد 9 جناة من بينهم سيدتان قد روّجوا كميات كبيرة من الحشيش ونحو 30 ألف حبة كبتاجون وأمفيتامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستجابت المحكمة لطلبات الاستئناف وأصدرت حكماً نهائياً؛ حيث ضاعفت العقوبة بحق الجناة وعاقبتهم بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات، والجلد من 500 جلدة إلى 1000 جلدة، ومنعهم من السفر لمدد تساوي مدة السجن، ومصادرة المبالغ والجوالات وأجهزة الحاسب التي ضبطت بحوزتهم والمستخدمة في ارتكاب الجـريمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في البداية أحكاماً بالسجن لمدة عامين على أفراد العصابة، والسجن 5 سنوات على زعيم المجموعة، وهو ما اعتبرته محكمة الاستئناف قليلاً في حقهم، نظراً إلى كمية المخدرات المضبوطة معهم، نافية أن تكون بقصد التعاطي وفقاً لـ “عكاظ”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستئناف تضاعف العقوبة بحق 9 جناة بينهم سيدتان روجوا الحشيش عبر التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.