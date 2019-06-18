كشف عبدالرحمن خميسي، والد ضحية الخطأ الطبي المتمثل في بتر إصبع مولودته بمستشفى أحد رفيدة، تفاصيل جديدة عن الواقعة.
وقال والد الطفلة – بحسب عكاظ – إن ممرضة أبلغته أنه تم العثور من قبلها على الجزء المبتور من إصبع ابنته في حاوية نظافة بعد رميه فيها، واصفا رمي الجزء المبتور من أصبع ابنته بأنه تصرف غير مسؤول.
وأضاف: «أخبرتني الممرضة بأنها سلمت الجزء المبتور لأحد المسؤولين في المستشفى ووجهها بالاحتفاظ به».
وأوضح أنه قام بإدخال ابنته للمستشفى لتطعيمها وتم تنويمها بحجة أنها كانت تعاني من الصفار، مشيرا إلى أنه لم يتخيل ما حدث لابنته الرضيعة ولم يخطر في البال أن يكون الخطأ الطبي قد وصل إلى هذا الحد.
وكانت صحة عسير، شكلت لجنة عاجلة للتحقيق في بتر إصبع المولودة والتحفظ على الملف الطبي للحالة وتأجيل سفر جميع من تعاملوا معها.
كانت هذه تفاصيل خبر والد المولودة المبتور إصبعها بمستشفى رفيدة يكشف تفاصيل صادمة.. وهكذا وصف رمي عضو ابنته في حاوية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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