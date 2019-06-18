«المواصفات» تحدد منتجات السيراميك الملزمة بـ«علامة الجودة»

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، توضيحًا بشأن قرارها الإلزامي الخاص بوضع علامة الجودة إلزاميًّا على منتجات السيراميك، والذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان مقتضب: «تود هيئة المواصفات التوضيح أن منتجات السيراميك التي سيتم الإلزام بعلامة الجودة عليها هي بلاط السيراميك والبورسلان فقط، وذلك اعتبارًا من 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019م».

وفي مايو الماضي، أعلنت هيئة المواصفات إلزام منتجات السيراميك بالحصول على علامة الجودة السعودية، مؤكّدة منع دخول منتجات السيراميك من المنافذ السعودية أو بيعها بالأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على العلامة.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات الحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني؛ لمنح الشهادات بالهيئة .

وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة على منتجات السيراميك إلى المستوى الخامس (Type 5) المتمثِّل بالإلزام بعلامة الجودة وفق التفاصيل التي أعلنها باللائحة الفنية لمواد البناء رقم (م. إ-161–17–07–03).