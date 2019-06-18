وزير التعليم يتفقد مشروعات التطوير بـ«الأخدود»

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له- اليوم الثلاثاء- موقع الأخدود الأثري بمدينة نجران، وكان في استقباله مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، الذي رافقه في جولته بالموقع.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الوزير آل الشيخ اطّلع على المشروعات التطويرية، التي تُنفِّذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، والتي من أبرزها متحف نجران الإقليمي، مستمعين لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار ونقوش ورسومات صخرية ومعالم أثرية من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة.
وأوضح آل مريح، أنَّ الأماكن الأثرية والتاريخية تحظى باستمرار بزيارات من الوفود الرسمية والسياحية، التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار العريقة، مشيرًا لما تزخر به المنطقة من مقومات أثرية وتاريخية وحضارية، جعلتها وجهة سياحية مميزة.
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