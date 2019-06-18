بالصور.. مُصابان في حريقٍ بقاعة أفراح بحفر الباطن

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق نشب في قاعة أفراح بمحافظة حفر الباطن.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «الدفاع المدني»، اطلعت عليه «عاجل»: «باشر مدني حفر الباطن حريقًا نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح تم إخلاء القاعة، ونتج عن الحادث إصابتين نقلت عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقىي العلاج».

ونشرت مديرية الدفاع المدني صورًا للحادثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأعلنت الدفاع المدني، في وقتٍ سابق من اليوم، اندلاع حريق بشقة سكنية بحي المطار في مدينة أبها بسبب ماس كهربائي بشاحن عجلات التنقل (سكوتر) دون وقوع أي إصابات.