بـ«أطول نهار وأقصر ليل».. الصيف يبدأ فلكيًّا الجمعة المقبلة

قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، إنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا يوم الجمعة المقبلة، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وغرَّد الحصيني -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفي يوم الجمعة القادم، وهو إيذان ببدء فصل الصيف فكليًّا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية».

وأضاف: «هذا اليوم سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة، طبقًا للحسابات الفلكية، وتكون عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان».

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق المملكة، توقّعت فيه استمرار الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأضافت أنَّ هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، وعسير»، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.