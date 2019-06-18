السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة .. ويشدد على تنمية الثروة الحيوانية وصناعاتها



عرعر 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني، الذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، وعن مشروع الوحدة البيطرية النموذجية بالمنطقة .

ووجه سموه بإعداد خطة مُزمنة لاستثمار مقومات المنطقة المتمثلة بمراعيها الشاسعة وبيئتها النقية لتنمية الإنتاج الحيواني والدجاج اللاحم والصناعات المصاحبة لهما في ظل توجهات الدولة رعاها الله وما تقدمه من دعم كبير في هذا المجال، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تنمية الثروة الحيوانية وصناعاتها بالمنطقة، مؤكداً على أهمية إيجاد وتشجيع وتنمية صناعة الأعلاف المركبة.

وأبدى سموه رغبته بدراسة وتفعيل التقنيات الحديثة لتنمية الزراعة وصناعاتها المصاحبة في المنطقة وتوطين نظام الزراعة المائية الذي يوفر 90% من المياه، لا سيما وأن المنطقة تعاني من شح المياه الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة المياه لتوفير المنتجات الزراعية لأهالي المنطقة.

وأكد سموه على ضرورة تطبيق جميع مبادرات الوزارة بالمنطقة لتنمية البيئة وتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة للتنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية بالتزامن مع تحسين مستوى المتنزهات البرية واستثمارها اقتصادياً .

ودعا سموه للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول الأخطار التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وصولاً لبيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، موجهاً بدراسة إقامة ملتقى الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية في المنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعرعر.

وأعرب الدكتور الحسني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائمة لفرع الوزارة بالمنطقة للقيام بواجبة على أكمل وجه.

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13:36ت م

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