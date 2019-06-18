السعودية اليوم / تفكيك خلية إرهابية شمال المغرب موالية لتنظيم داعش الإرهابي



الرباط 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

تمكنت المصالح الأمنية المغربية اليوم، تفكيك خلية إرهابية بمدينة تطوان شمال المغرب، تتكون من خمسة أفراد يشتبه صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بينت أن المشتبه فيهم انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم وخطاباته المتطرفة، علاوة على علاقاتهم بمقاتلين في سوريا العراق بغرض الاستفادة من خبراتهم.

وأشار المصدر إلى أن المتابعة الأمنية تمكنت من كشف تورط المشتبه فيهم في الأجندة التخريبية للتنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية في المغرب. وسيكون تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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13:27ت م

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