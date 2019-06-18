السعودية اليوم / الباحة تحتضن مهرجان العسل الدَّوْلي في نسخته الـ 12



‏ الباحة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

تحتضن منطقة الباحة مهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة في شهر ذي القعدة القادم بمنتزه رغدان بالباحة، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النَّحَّالين التعاونية بالباحة المشرف العام على المهرجان والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم، أن المهرجان أصبح أيقونة لمنطقة الباحة وساهم بدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة وأصبح محركًا مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص، ويحرص المهتمون من جميع مناطق المملكة على المشاركة في المعرض والمؤتمر المصاحب للمهرجان.

وأضاف الدكتور الخازم أن المهرجان هذا العام سيشهد تميزًا نوعيًا على مستوى التنظيم والفعاليات ولعل ما يميز المهرجان هذا العام هو حسن اختيار الموقع الذي سوف يعالج مشكلة تزاحم مواقف السيارات, بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مقر المهرجان, إلى جانب المساحة المخصصة لأرض المعرض حيث تقدر بـ 1800 متر مربع مما يجعل الفرصة متاحة لأكبر عدد ممكن من النحالين للمشاركة في المعرض سواء من داخل المنطقة أو خارجها .

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة أن مهرجان العسل لهذا العام سيشهد العديد من البرامج النوعية والمواضيع العلمية التي جرى اختيارها للقاء العلمي الذي سيناقش أحدث ما توصل له العلم في هذا المجال وسيركز على التطبيقات التي يستفيد منها النحالون مباشرة, بمشاركة عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها التي تأتي محققة لرؤية وطننا 2030، كما أن الزائر سيستمتع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة المخصصة للعوائل والأطفال وبالمسابقات المركزية والجوائز التشجيعية التي ستقدم بشكل يومي, حيث يتم السحب على سيارتين وأطقم ذهب, وجوالات, وتذاكر سفر، فيما سيكون هناك برامج سياحية يتم من خلالها تعريف المشاركين من خارج المنطقة بمعالمها السياحية والتراثية والحضارية والثقافية.

وأكد الخازم بأن الجمعية بدأت في استقبال العسل السائل لإجراء عمليات الفحص المخبري، وذلك في مختبر الجمعية اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 25 من الشهر الجاري.

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13:20ت م

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