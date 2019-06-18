السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا



مكة المكرمة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا اللواء علي المنتشري .

وهنأ سموه اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه, سائلًا الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة, سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.

كما استقبل سموه اللواء سالماً المطرفي مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقًا بمناسبة تقاعده، مثمنًا له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، فيما قدّم اللواء المطرفي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه الدائم لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.

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13:16ت م

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