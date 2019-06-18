السعودية اليوم / تأسيس رابطة للممارسين الصحيين السعوديين في أمريكا وكندا



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نظمت الملحقية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لقاء للممارسين الصحيين السعوديين العاملين في أمريكا وكندا وبعض طلاب التخصصات الصحية في مدينة شيكاغو .

وتطرق معالي الدكتور الربيعة إلى مستقبل القطاع الصحي السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030، مستمعاً إلى تجارب الحضور واقتراحاتهم, داعياً في الوقت ذاته إلى المشاركة في المؤتمرات الطبية التي تعقد في المملكة لتبادل الخبرات مع الزملاء في المستشفيات

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأسيس رابطة للممارسين الصحيين السعوديين في أمريكا وكندا، بهدف تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الرابطة، وتحقيق وتنمية الفكر والتواصل الثقافي والاجتماعي لأعضاء الرابطة، إضافة إلى إبراز تفوق الممارس الصحي السعودي، وكذلك الاستفادة من المميزين من أعضاء الرابطة في تطوير القطاعين الصحي والتعليمي في المملكة، وأيضا تيسير تبادل الإنتاج والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وشمال أميركا، إضافة إلى المساعدة في قبول الطلبة والباحثين والمرضى السعوديين في الجامعات، ومراكز البحوث والمستشفيات الأمريكية المتميزة، والحصول على تسهيلات تخدم أعضاء الرابطة خلال إقامتهم في أمريكا الشمالية.

// انتهى //

13:04ت م

0062



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسنظمت الملحقية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لقاء للممارسين الصحيين السعوديين العاملين في أمريكا وكندا وبعض طلاب التخصصات الصحية في مدينة شيكاغو .وتطرق معالي الدكتور الربيعة إلى مستقبل القطاع الصحي السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030، مستمعاً إلى تجارب الحضور واقتراحاتهم, داعياً في الوقت ذاته إلى المشاركة في المؤتمرات الطبية التي تعقد في المملكة لتبادل الخبرات مع الزملاء في المستشفيات السعودية وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأسيس رابطة للممارسين الصحيين السعوديين في أمريكا وكندا، بهدف تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الرابطة، وتحقيق وتنمية الفكر والتواصل الثقافي والاجتماعي لأعضاء الرابطة، إضافة إلى إبراز تفوق الممارس الصحي السعودي، وكذلك الاستفادة من المميزين من أعضاء الرابطة في تطوير القطاعين الصحي والتعليمي في المملكة، وأيضا تيسير تبادل الإنتاج والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وشمال أميركا، إضافة إلى المساعدة في قبول الطلبة والباحثين والمرضى السعوديين في الجامعات، ومراكز البحوث والمستشفيات الأمريكية المتميزة، والحصول على تسهيلات تخدم أعضاء الرابطة خلال إقامتهم في أمريكا الشمالية.// انتهى //13:04ت م0062

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