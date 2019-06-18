السعودية | دليلك لقضاء إجازة صيف ممتعة.. “المناطق” تقدم لك أفضل أماكن السياحة والتنزه بالمملكة

المناطق - إسلام داوود

عد انتهاء العام الدراسي وانقضاء شهر رمضان الفضيل، تتطلع أنظار الكثير من الأسر للبحث عن أماكن سياحية مناسبة، تستجم فيها من إرهاق العمل والدراسة على مدار العام، ويعيد أفرادها شحن طاقاتهم لبدء عام جديد من العمل والنشاط.

وللحيلولة دون الشعور بالإرهاق والحيرة في البحث عن أفضل الأماكن لقضاء رحلات سياحية وترفيهية في إجازة نهاية العام، تقدم صحيفة “المناطق” قائمة بأفضل الأماكن داخل المملكة ويمكن للمواطنين قضاء إجازة ممتعة فيها.

-جدة:

“عروس البحر الأحر”، وتشتهر بأبراجها وكثرة ناطحات السحاب فيها كما انها تذخر بالعديد من الاماكن السياحية التاريخية والحديثة، مثل الكورنيش الذي يعرض مشهداً خلاباً للبحر الاحمر والشاطئ يتميز باحتوائه على شارع للتسوق يضم الكثير من المتاجر والمطاعم والمقاهي ناهيك عن الشواطئ الخاصة والمنتزهات كما انه يوفر لكم مشاهدة نافورة الملك فهد الشهيرة، يعد الكورنيش من وجهات السياحة في جدة الرئيسية ويستقطب الكثير من السياح

-الباحة:

وتنعم بسحر الطبيعة، وتزدهر بها الموارد السياحية والطبيعية فمناخها معتدل عليل والتنوع الطبيعي مسيطر عليها، فسحرها يكمن في التراث العمراني والفنون الشعبية والحرف والصناعات والمباني التراثية.

ويمكنك عند زيارة الباحة مشاهدة التناغم بين البيئة الطبيعية والعمران البشري في لوحة تشكيلية أثريه، فيمكن مشاهدة الكثبان الرملية الممتدة شرقا والأودية العريضة، وجبال شدى المشهورة بزراعة البن، وإلى الغرب يتواصل المنظر الجمالي المتمثل بالغابات الدائمة الخضرة على رؤوس الجبال، وعند التوجه جنوباً ستصادفك قرية ذي عين المشيدة على قمة جبل مكسو بالحجارة البيضاء وكأنها قائمة على قمة ثلجية رائعة الجمال، وإلى الشمال يمكن التوجه إلى جبل عيسان الذاخر بأجمل الأثار التاريخية التي تحكي قصة المنطقة الغابرة في الزمن.

وتحوي الباحة على روزنامة من المواقع الرائعة التي تستحق زيارتها، أبرزها، غابة رغدان، حديقة الأمير مشاري بن، ومتنزه غابة خيرة الباحة، قرية ذي عين، منتزه جبل شدا الأعلى، الخلف والخليف، حديقة الشكران، منتزه القمع.

-عسير:

وتتنوع التضاريس في عسير مابين الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة وسواحلها البحرية الجميلة والغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة ما يجعلها بالفعل لوحة ساحرة بألوانها الطبيعية.

وتعد مدينة، أبها، أو مدينة الضباب عروس الجنوب والمركز الإداري لمنطقة عسير، وهي مملكة الجبال الخضراء، حيث تزهو بثوبها من المظاهر الطبيعية الخلابة والمناخ المعتدل صيفاً وشتاء، تضم عددًا كبيرًا من المعالم الأثرية، تتميز بطابعها العمراني الفريد، وأسواقها الشعبية الرائجة، وفعالياتها المستمرة على مدار العالم.

وتمتلك المنطقة العديد، من المزارات والمقاصد السياحية التي تجذب الاهتمام، على مثل قرية المفتاحة، حي البسطة، منتزه أبو خيال، الجبل الأخضر، منتزه السحاب، منتزه شفا المسقى.

-الدمام:

تعتبر مدينة الدمام من اهم مدن المملكة السياحية ، فهي الميناء البحري الرئيسي في المنطقة الشرقية وتطل على الخليج العربي من ثلاث جهات وتمتاز بمناخها المعتدل على مدار السنة.

وتتميز الدمام بشواطئها الساحرة واسواقها التي تشتمل على المجمعات الفخمة والاسواق الشعبية بالاضافة الى المنتزهات ومدن الترفيه والاماكن السياحية المتنوعة.

وتزخر الدمام بالعديد من الأماكن الترفيهية والسياحية التي تمنحك السعادة في حال قررت زيارتها، مثل واجهة الدمام البحرية، جزيرة المرجان، القرية المائية، بحيرة مدن الدمام، القرية الشعبية، شاطئ نصف القمر، ملاهي ومولات، وغيرهم من المقاصد السياحية الرائعة.

-الطائف:

وتشتهر بمناخها المعتدل وطبيعتها ومنتزهاتها الخضراء وتعتبر مصيفاً يجتذب الزوّار من المدن المجاورة والبلدان المجاورة ايضاً، تضم مدينة الطائف مجموعة من المقاصد السياحية الرائعة، الموصى بها وأبرزها، منتزهات الطائف، منطقة الهدا، قرية الشفا، سوق عكاظ، باب الحزم، متحف قصر شبرا، تلفريك الطائف.

-الخبر:

وتتميز بثراءها بالمناظر الطبيعية الخلابة وتضم العديد من الاماكن السياحية وتنتشر فيها مجموعة من الفنادق الراقية والمنتجعات الفخمة التي توفر كل مقوّمات الاسترخاء لضيوفها

تضم الخبر مجموعة من افضل فنادق السعودية إلى جانب الواجهة البحرية في الخبر، قرية الدغيثر السياحية، شاطئ نصف القمر.