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جود الإسكان تعلن تفريج كربة 319 أسرة.. مكة المكرمة في الصدارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت منصة “جود الإسكان” عن تفريج كربة 319 أسرة صادر بحقها حكم تنفيذي لعدم القدرة على سداد أجرة المسكن.
وأوضحت منصة جود عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عدد الأفراد الذين تم تفريج كربتهم، 319 أسرة، وأن مجموع عدد أفراد الأسر المستفيدين من المساهمات بلغ 1154 شخصاً.
كما نشرت منصة جود الإسكان خريطة للتوزيع الجغرافي للأسر المستفيدة من دعم الإيجار حيث تصدرت مكة المكرمة بواقع 148 أسرة.
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