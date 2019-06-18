شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع طباعة المصحف يوزع 187.7 ألف نسخة خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

بلغ مجموع ما أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، منذ بداية الإنتاج عام 1405 أكثر من (317.159.631) نسخة، حتى شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1440.

وأبان تقرير صادر عن المجمع أن مجموع ما تم إنتاجه خلال شهر رمضان الماضي بلغ (187.707) نسخ، شملت مختلف الإصدارات من المصاحف الشريفة، والأجزاء، والترجمات، والكتب، تم توزيعها على عدد من سفارات المملكة؛ لتوزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وأوضح التقرير أنه تم إنتاج (114.812) نسخة من القرآن الكريم، و(29.282) نسخة من الأجزاء، فيما كان عدد الترجمات (37.589) نسخة، والكتب (6.024) نسخة.

يذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية، كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته، ما جعلها تنال ثقة المسلمين، وتحظى برغبتهم في اقتنائها.