شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث الأمير بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفيليب السادس، راجياً لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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