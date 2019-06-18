شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفيليب السادس، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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