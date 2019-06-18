شكرا لقرائتكم خبر عن حد الحرابة لجانٍ اغتصب طفلة بالقوة في بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في مدينة بريدة بحق الجاني/ عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي (سعودي الجنسية) لإقدامه على خطف طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.