شكرا لقرائتكم خبر عن 96.9 مليون ريال لصيانة مرافق «جامعة حائل» وفروعها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حائل)

وقّعت جامعة حائل أمس (الاثنين) عدداً من العقود الخدمية لأمن وصيانة ونظافة المرافق الجامعية، ومجمع كليات الطلاب ومجمع كليات الطالبات وفروع الجامعة في عدد من المحافظات بالمنطقة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 96.9 مليون ريال.

وأوضح مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن العقود التي أبرمتها الجامعة مع عدد من الشركات الوطنية وتمتد لـ3 سنوات، تشمل تأمين حراسات أمنية لمرافق الجامعة وفروعها بقيمة بلغت 44 مليون ريال، وكذلك صيانة ونظافة مرافق الجامعة وفروعها بقيمة بلغت 52.9 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه العقود تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات أمنية وبيئية وصحية بجودة عالية في كافة المرافق التابعة لها وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المساعدة لتهيئة بيئة أكاديمية وإدارية مميزة لمنسوبي الجامعة.