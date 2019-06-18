المملكة تهدي سريلانكا 150 طنا من التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر الحارثي اليوم، 150 طنا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية إلى سريلانكا.

وتسلم الهدية سكرتيرة وزارة البريد والخدمات البريدية والشؤون الإسلامية السريلانكية مارينا محمد، بحضور ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة المالية.

وتأتي هذه الهدية ضمن برامج الإعانة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بغية إيصالها إلى الأسر الأكثر احتياجا لديها.