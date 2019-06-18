أرامكو السعودية وأير برودكتس تدشنان أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دشنت أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس اليوم أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، بحضور رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس سيف قاسمي، وذلك في وادي الظهران للتقنية.

وتعمل هذه المحطة التجريبية على تزويد هيدروجين مضغوط عالي النقاء لإسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي، والتي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

ويأتي هذا الإعلان وسط تزايد الإجماع الدولي بفوائد الهيدروجين، وذلك وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي، والذي يؤكد أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من القطاعات المختلفة.

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وذكر رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين حسن الناصر، في كلمته أن هذا الحدث يشكل أهمية في مجال البحث والتطوير، مؤكدا أن افتتاح أول محطة في المملكة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين، يعد خطوة مهمة نحو التوسع في استخدامات النفط والغاز، كمصادر لاستخراج الهيدروجين واستخدامه وقودا في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغيير المناخي.

وأضاف أن هذا التدشين يعد فرصة كبيرة بين أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس، لاكتشاف أكبر إمكانات وقود الهيدروجين وتحقيق الهدف المشترك نحو السعي لتوفير مصادر طاقة علمية ومستدامة في المستقبل.

بدوره بين رئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس سيف قاسمي، أن عالمنا يحتاج إلى منظومة مستدامة لمجابهة التحديات البيئية وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، موضحا أن تقنيات خلايا الوقود والهيدروجين مهيأة للمساعدة في مجابهة تلك التحديات، موكدا أهمية التعاون مع شركة أرامكو السعودية لتأسيس وتطوير نظام مستدام للتزويد بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات للسيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية خلايا الوقود في المملكة.

يذكر أن المركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين تمتاز بأن كل 5 كيلوغرامات من وقود الهيدروجين تجعل السيارة قادرة على قطع مسافة 500 كلم دون انبعاثات باستثناء الماء، إضافة إلى إمكانية تزويد السيارة بالوقود في خلال 5 دقائق بخلاف المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التي تحتاج إلى ساعة للتزود بالوقود، كما يمكن للهيدروجين أن يسهم في بشكل كبير في توفير مستقبل لطاقة نظيفة وآمنة وغير مكلفة.