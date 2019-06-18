السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم أجهزة غسيل كلوي متطورة لوزارة الصحة في تنزانيا وزنجبار



دار السلام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتسليم 62 جهاز غسيل كلوي متطورة لوزارة الصحة في جمهورية تنزانيا المتحدة وزنجبار لدعم مرضى الفشل الكلوي، بحضور معالي نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور فاوستين اندوقوليلي، ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، وفريق المركز، وذلك بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في دار السلام.

وقدم معالي نائب وزير الصحة التنزاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأبان أن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده والتي دائما ما تقف إلى جانب تنزانيا، موضحاً أن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب، حيث تم اعتماد استراتيجية صحية مؤخراً لخدمة المواطنين التنزانيين في كافة المناطق بدلا من اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.

يأتي ذلك استمرارا لدعم المملكة العربية

// انتهى //

12:53ت م

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دار السلام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتسليم 62 جهاز غسيل كلوي متطورة لوزارة الصحة في جمهورية تنزانيا المتحدة وزنجبار لدعم مرضى الفشل الكلوي، بحضور معالي نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور فاوستين اندوقوليلي، ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، وفريق المركز، وذلك بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في دار السلام.وقدم معالي نائب وزير الصحة التنزاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي.وأبان أن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده والتي دائما ما تقف إلى جانب تنزانيا، موضحاً أن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب، حيث تم اعتماد استراتيجية صحية مؤخراً لخدمة المواطنين التنزانيين في كافة المناطق بدلا من اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.يأتي ذلك استمرارا لدعم المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة في قطاع الصحة والغذاء وغيرها من القطاعات.// انتهى //12:53ت م0057

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