السعودية اليوم / محلي الزلفي يناقش رفع فئة بلدية المحافظة



الزلفي 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

رأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الجلسة الرابعة للمجلس المحلي في دورته الثامنة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع أمس بحضور الأعضاء رفع فئة بلدية المحافظة ومقترح تحويل مكتب الخدمات البلدية بمركز علقة إلى بلدية إضافة لمناقشة ازدواج طريق اباسديرة باتجاه روضة السبلة وانارة الطرق المحورية وجملة من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع التي صدر على أثرها عدد من القرارات والتوصيات اللازمة.

من جهة أخرى شدد المحافظ العتيبي على رؤساء المراكز بالزلفي بالحرص على القيام بالجولات الميدانية وتفقد المستوى الخدمي والتنموي وتلمس احتياجات المواطنين كل في نطاقه الإشرافي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بتطوير عمل رؤساء المراكز التي عقدتها المحافظة وركزت محاورها على المعوقات والتحديات التي تواجه رؤساء المراكز أثناء أدائهم لأعمالهم وأساليب مواجهتها، إضافة لمناقشة بعض الأفكار والرؤى والخطط التطويرية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

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12:51ت م

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