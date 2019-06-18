السعودية اليوم / استئناف برنامج إجازتي في 15 نادياً موسمياً بالشرقية



الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

يستأنف 15 نادياً موسمياً للبنين والبنات، أنشطته ضمن برنامج إجازتي في نسخته "4" لصيف هذا العام في الشرقية، إلى جانب تخصيص 66 نادي حي للبنين والبنات بمعدل 31 نادياً للطلاب، و35 نادياً للطالبات، وتستمر الفعاليات حتى 25 / 11 / 1440هـ.

وتهدف الأندية إلى صقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، واستثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج، والأنشطة المتنوعة.

ودعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، لمن لديه الرغبة في الاطلاع على برامج وأماكن تلك الأندية الدخول على حساب إدارة تعليم الشرقية عبر تويتر.

وبين الباحص، أن التسجيل متاح ومستمر طيلة الفترة المحددة لمناشط تلك الأندية المتنوعة، والجاذبة التي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار، ومن جميع مراحل التعليم، وذلك بهدف ترسيخ القيم الأصيلة للانتماء للوطن ولولاة الأمر -حفظهم الله- جميعاً، وتنمية القيم، والاتجاهات الإيجابية، وتنمية قيم العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

// انتهى //

12:02ت م

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