السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات مكة المكرمة



جدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تستمر حتى الخامسة مساءً، تشمل كل من محافظة القنفذة والليث وجدة ورابغ وبحره.

// انتهى //

12:02ت م

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