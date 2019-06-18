ثقافي / تدشين معرض الكتاب في مهرجان صيف بلجرشي



‏الباحة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

دشن محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم أمس, معرض الكتاب الذي تنظمه المكتبة العامة ببلجرشي، بالتعاون مع مجلس شباب المحافظة ضمن الشراكة المجتمعية، والمقام في مهرجان "صيف بلجرشي للتسوق والترفيه 40".

وتجول محافظ بلجرشي، في أركان المعرض واطلع على الإصدارات المتنوعة، التي امتلأت بها أركان المعرض المقام.

من جانبه أوضح مدير المكتبة العامة ببلجرشي طلال بن مطر الزهراني، أنه سيقام على هامش المعرض برنامج ثقافي بعنوان "القراءة غذاء العقل"، ويهدف إلى تعزيز روح القراءة لدى زوار المهرجان، وأفراد المجتمع, مشيراً إلى أن المعرض وفعالياته المصاحبة ستستمر في موقع المهرجان لمدة ثلاثة أيام.

وفي الختام تسلم محافظ بلجرشي، درعاً تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

11:49ت م

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